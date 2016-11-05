ГИБДД предложила обязать водителей использовать предупреждающие знаки

ГИБДД РФ предложила сделать обязательными предупреждающие знаки на автомобилях, передает телеканал "Москва 24". Пакет поправок в ПДД в ближайшее время рассмотрят в правительстве РФ.

Поправки запрещают эксплуатацию автомобиля, не оснащенного предупреждающим знаком, таким как "Шипы", "Учебное транспортное средство", "Начинающий водитель", "Автопоезд" и тому подобные.

В случае вступления законопроекта в силу водителей, которые пренебрегают знаками, будут штрафовать на 500 рублей.

Также усилятся требования к начинающим водителям со стажем вождения до двух лет – им нельзя будет ездить со скоростью выше, чем 70 километров в час, они не смогут буксировать другие транспортные средства, а молодым владельцам мотоциклов и мопедов запретят перевозить пассажиров.

Кроме этого, законопроект разрешает мотоциклистам двигаться по автомагистралям со скоростью, разрешенной для автомобилистов, – 110 километров в час вместо разрешенных сегодня 90 километров в час.

Московский автоэксперт Михаил Хомяков в целом положительно оценил предложенные поправки. "Единственное, с чем я не согласен, – только с ограничением скорости 70 километров в час для автолюбителей", – подчеркнул он.

По его мнению, это может привести к пробкам. Хомяков добавил, что этот вопрос следует тщательно проработать.

Сегодня каждый водитель сам принимает решение, помещать на авто предупреждающий знак или нет. Это считается, скорее, элементом вежливости, нежели мерой безопасности.