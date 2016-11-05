Форма поиска по сайту

05 ноября 2016, 13:31

Безопасность

ГИБДД предложила обязать водителей использовать предупреждающие знаки

ГИБДД РФ предложила сделать обязательными предупреждающие знаки на автомобилях, передает телеканал "Москва 24". Пакет поправок в ПДД в ближайшее время рассмотрят в правительстве РФ.

Поправки запрещают эксплуатацию автомобиля, не оснащенного предупреждающим знаком, таким как "Шипы", "Учебное транспортное средство", "Начинающий водитель", "Автопоезд" и тому подобные.

В случае вступления законопроекта в силу водителей, которые пренебрегают знаками, будут штрафовать на 500 рублей.

Также усилятся требования к начинающим водителям со стажем вождения до двух лет – им нельзя будет ездить со скоростью выше, чем 70 километров в час, они не смогут буксировать другие транспортные средства, а молодым владельцам мотоциклов и мопедов запретят перевозить пассажиров.

Кроме этого, законопроект разрешает мотоциклистам двигаться по автомагистралям со скоростью, разрешенной для автомобилистов, – 110 километров в час вместо разрешенных сегодня 90 километров в час.

Московский автоэксперт Михаил Хомяков в целом положительно оценил предложенные поправки. "Единственное, с чем я не согласен, – только с ограничением скорости 70 километров в час для автолюбителей", – подчеркнул он.

По его мнению, это может привести к пробкам. Хомяков добавил, что этот вопрос следует тщательно проработать.

Сегодня каждый водитель сам принимает решение, помещать на авто предупреждающий знак или нет. Это считается, скорее, элементом вежливости, нежели мерой безопасности.

ПДД законопроекты законы автомобилисты

Главное

