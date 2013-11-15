Форма поиска по сайту

15 ноября 2013, 10:35

Общество

В ЦАО открывается новый музей о войне 1812 года

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве открывается новый музей, посвященный Отечественной войне 1812 года, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

Торжественное открытие тематического музея "И вечной памятью двенадцатого года" пройдет 15 ноября в 16.00 в Таганском кадетском корпусе.

В экспозиции представлено 11 разделов, среди которых "Награды Отечественной войны 1812 года", "Вооружение и снаряжение русской армии 1812 года", "Жизненный путь Дениса Давыдова", "История кадетского мундира" и другие.

Основными экспонатами музея станут ордена эпохи наполеоновских войн, ядро с Бородинского поля, монеты 1812 года, а также костюмы войск русской армии и картины.

Музей можно будет посетить по адресу: Большая Калитниковская улица, дом 42 строение 5.

Отечественная война 1812 музей кадеты открытие

