Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября 2014, 19:00

Город

Фестиваль "Круг света": онлайн-трансляция светового шоу в парке Останкино

Фото: M24.ru

В столице с 10 по 14 октября проходит фестиваль "Круг света". В течение четырехмдней на семи разных площадках профессионалы в области 2D и 3D графики будут создавать мультимедийные и световые шоу.

В парке "Останкино" в эти дни гостям фестиваля показывают световое шоу-спектакль "Вокруг света меньше, чем за час".

Стоит отметить, что представление проходит как на воде, так и на суше. Действие разворачивается на Останкинском пруду, а также на Останкинской телебашне, которая с помощью света превратится в Эйфелеву, Токийскую башни, Башню Сиднея и другие.

Фестиваль "Круг света" открылся световым шоу на Останкинской башне

В этом году фестиваль проходит уже в четвертый раз. По словам Сергея Собянина, москвичи полюбили фестиваль - всего за 4 года он успел занять заметное место в культурной жизни столицы.

В этом году темой фестиваля стало "КругоСветное путешествие". Эта идея отражена во всех световых спектаклях, которые увидят в городе зрители.

Сюжет: Фестиваль "Круг света"-2014
Останкино трансляции фестиваль Круг света фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика