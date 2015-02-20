Прогнозы "Оскара": заслуги "Бердмэна" и надежда на "Левиафан"

Фото: facebook.com/TheAcademy

22 февраля в Лос-Анджелесе состоится 87-я церемония вручения премии "Оскар". Кого отметят киноакадемики? Каким продюсерам, режиссерам, актерам достанутся заветные статуэтки? Станет ли "Левиафан" лучшим фильмом ушедшего года на иностранном языке? Своими мыслями делится кинообозреватель M24.ru Семен Кваша.

Премия "Оскар" была основана в 1929 году. С тех пор поменялись правила голосования и вручения награды. Премия "Оскар" была основана в 1929 году. С тех пор поменялись правила голосования и вручения награды. 19 марта 1953 года прошла первая телетрансляция "Оскара". Уже в следующем году церемонию смотрели более 43 миллионов человек. Самая необычная церемония состоялась в 2011 году. Тогда на сцене появилась голограмма Боба Хоупа, легендарного актера и ведущего 18-й церемонии.





В оскаровских прогнозах есть несколько общеизвестных вещей, которые, тем не менее, всякий раз необходимо проговаривать. Во-первых, эта премия, самая авторитетная на сегодняшний день, - награда, которая присуждается профессионалами. Несколько тысяч членов Киноакадемии отсматривают десятки и сотни фильмов и голосуют. Их голоса учитываются, затем на церемонии ведущий открывает запечатанный конвертик.

Во-вторых, киноакадемикам, в среднем, довольно много лет. Поэтому, например, фильм "Трансформеры" никогда не получит "Оскар" в категории "Лучший фильм" - даже если соберет миллиардную кассу и будет обласкан критиками. А вот камерная спортивная драма в стиле семидесятых годов - запросто получит. Да что там "Трансформеры": общепризнанный кинокомикс-шедевр "Темный рыцарь" - и тот не станет лучшим фильмом этой премии.

В-третьих, до "Оскара" фильмы награждают различные гильдии - продюсеров, режиссеров, сценаристов и актеров. В этих премиях голосуют те же киноакадемики, но только каждый на своей полянке. Почти всегда лауреаты профессиональных премий выигрывают затем главную кинонаграду мира.

Букмекеры все это хорошо знают, и, судя по предлагаемым ими ставкам, судьба "Оскара" предрешена следующим образом: выиграет "Бердмэн", получивший и премию продюсеров, предсказывающую номинацию "Лучший фильм", и премию режиссеров, предсказывающую номинацию "Лучший режиссер". С достоинствами этого фильма, впрочем, трудно поспорить.

Фото: facebook.com/BirdmanMovie

Стареющий актер, пик славы которого пришелся на экранизации вымышленных комиксов про человека-птицу, пытается поставить серьезную пьесу в серьезном театре. А в процессе немножко то ли сходит с ума, то ли превращается в супергероя. Эта история очень нравится академикам. Она крайне киноманская (отсылает, прежде всего, к шедевру Боба Фосса "Весь этот джаз", да и не только), всерьез говорит об актерской судьбе, о старении, о том, можно ли называть кинознаменитость актером, о злобных критиках и многом другом. К тому же, снято очень хорошо.

При этом и в актерской, и в режиссерской номинации есть другие фильмы совершенно фантастического качества. "Отрочество" Линклейтера - второй фаворит как минимум в номинации "Лучший режиссер". Это история взросления мальчика, которая снималась тринадцать лет. Нам показывают не пять разных актеров в роли мальчика в разных возрастах (от 5 до 18 лет), а одного и того же. Мы наблюдаем настоящее взросление, а заодно и настоящее старение других актеров, Итана Хоука и Патрисии Аркетт.

Фото: facebook.com/boyhoodmovie

Картина, впрочем, хороша не только этим уникальным приемом: она сама по себе потрясающая. В ней, в сущности, ничего не происходит - только обыкновенные события из жизни детей разведенных родителей. Вполне среднее детство не очень-то трудного подростка. Но этим фильм и цепляет: это бесконечно светлая, милая и дико обаятельная история.

"Вселенная Стивена Хокинга" с огромной вероятностью будет отмечена "Оскаром" за лучшую мужскую роль (великого ученого-паралитика сыграл Эдди Рэдмейн). Конечно, надо молиться, чтобы премию за лучшую женскую роль присудили Фелисити Джонс, сыгравшей жену Хокинга, потому что эта картина (вероятно, лучший биопик последних лет) - на самом деле про нее, про женщину, добровольно принесшую себя в жертву любви, науке и страшной болезни.

Фото: facebook.com/TheoryofEverythingMovie

Впрочем, в этой категории основные ставки - на Джулианну Мур, сыгравшую в фильме "Все еще Элис". Это история женщины, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера.

Наконец, нужно отметить "Отель Гранд Будапешт" Уэса Андерсона. Ему, разумеется, должны дать награду за лучший оригинальный сценарий (премия соответствующей гильдии у него уже есть) и все арт-награды - за операторскую работу, дизайн костюмов и так далее. Это на самом деле потрясающий, безумный и, к тому же, остроактуальный фильм: в нем показаны шик, блеск и красота диковатой восточноевропейской страны, разваливающийся в бессмысленной и никому не нужной войне. Почему бы не дать главный "Оскар" этому фильму?

Фото: facebook.com/TheGrandBudapestHotel

Сценаристы в этом году присудили премию за лучший адаптированный сценарий "Игре в имитацию", рассказывающей о подвиге Алана Тьюринга, великого математика, который стал одним из изобретателей компьютера и взломал немецкие шифровальные коды во время Второй мировой войны. Тут, видимо, сработало обаяние истории, очень сильной и страшной (Тьюринга приговорили к химической кастрации за гомосексуализм, и он покончил с собой). Сам фильм при этом получился чересчур сентиментальным, но не отметить его хотя бы одним "Оскаром" тоже будет неловко.

Главная для нашей страны номинация - "Лучший фильм на иностранном языке". Победу в нем прочат польской "Иде" про холокост или аргентинским "Диким историям" - коллекции новелл про месть. Мы же сжимаем челюсти и держим кулаки за "Левиафан", российский фильм Андрея Звягинцева про то, что дух дышит, где хочет, всякая власть от Бога, а водку стаканами пить, наверное, не стоит.

Фильм мало того, что номинирован на "Оскара", он уже получил американский "Золотой глобус" как лучший иностранный фильм и премию российской национальной киноакадемии "Золотой орел" за лучшую режиссуру, то есть высочайшее одобрение. Шансы, на самом деле, есть. Это вам не дом отстаивать в суде.

Фото: sonyclassics.com/leviathan

Иван Кудрявцев

кинокритик

"Думаю, "Отрочество" принесет "Оскар" своему режиссеру. Мне кажется, если Академия будет руководствоваться политическими соображениями, то главный "Оскар" ("Лучший фильм") достанется "Американскому снайперу" Клинта Иствуда. Это патриотическое кино - хотя оно при этом и заостряет внимание на проблемах американского общества.

Я лично болею в номинации "Лучший фильм" за "Отель "Гранд Будапешт" Уэса Андерсона. В этом фильме тонко и с иронией подчеркивается тревожное предчувствие, которое сейчас царит в Европе.

В номинации "Лучшая мужская роль" - серьезная конкуренция. Тут и Майкл Китон ("Бердмэн"), и Брэдли Купер ("Американский снайпер"), и Стив Кэрелл ("Охотник на лис"). Думаю, буду болеть за Кэрелла. Что касается актрис, то, мне кажется, Розамуд Пайк должна получить статуэтку за роль в "Исчезнувшей".

"Оскар" всегда стремится находить фильмы на стыке авторского и массового кино. Чтобы, с одной стороны, отстаивать идеалы высокого вкуса, а с другой - привлечь к просмотру трансляции как можно больше людей. Массовые фильмы обязательно включаются в список номинаций (очень часто они также выигрывают).

Я уверен на 99,9 процента в том, что "Оскар" будет у "Левиафана". На мой взгляд, Андрей Звягинцев смотрит на проблемы мира, всего человечества. Мне интересна трактовка этого фильма как библейской истории, которая разворачивается в современной обстановке. Здесь каждый поддается какому-то своему искушению, слабость человека представлена во всей наготе.

"Левиафан", думаю, будет актуален всегда, это высокохудожественное произведение. Оно - вне географии".

Кирилл Разлогов

киновед и культуролог, директор Российского института культурологии

"Довольно интересный конкурс в этом году получился. Основная борьба в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" развернется между "Левиафаном" и "Идой". Пока непонятно, какая из этих картин получит большую поддержку киноакадемиков. Хотя мне кажется, что шансы "Иды" предпочтительнее. Кроме того, может неожиданно выиграть латиноамериканское кино "Дикие истории".

В главной номинации "Оскар" может получить "Отрочество". Хорошие шансы и у "Отеля "Гранд Будапешт" - это очень специфическое кино. К центральным картинам относится также "Бердмэн". Его шансы довольно высоки. Это жанровая картина с элементами фантастики, что сейчас в тренде, американцы такое кино любят.

"Отрочество" снималось тринадцать лет, фильм как бы следил за судьбой мальчика в настоящее время - это достаточно редкий случай. Кроме того, картина уже получила много наград. Так что, думаю, она принесет "Оскар" своему режиссеру Линклейтеру".

Антон Долин

кинокритик

"Мой фаворит - "Отрочество". Мне кажется, это лучший американский фильм прошлого года. Он выдающийся и беспрецедентный, таких картин еще не снимали.

Два главных соперника "Отрочества" - "Отель "Гранд Будапешт" и "Бердмэн". Оба эти фильма мне тоже нравятся. И Уэс Андерсон, и Алехандро Гонсалес Иньярриту, что парадоксально, никогда не были мне симпатичны, но теперь, на мой взгляд, они сделали нечто очень выдающееся. Если наградят картину любого из них, это тоже будет победа умного, хорошего, качественного, фестивального , авторского кино над кино-ширпотребом.

Что касается номинации "Лучший фильм на иностранном языке", то, на мой взгляд, несколько больше шансов получить "Оскар" - у "Иды", а не у "Левиафана". Эта история полезнее, она более форматная, она рассказывает о Холокосте. В Америке много и снято, и показано фильмов на эту тему. Хотя "Левиафан", в свою очередь, тоже очень эффектный, талантливый. Он успешен в Америке, в частности, у критиков. Хочется надеяться на его победу.

Я болею, конечно, за "Левиафан", его победа будт сенсацией - в отличие от победы "Иды", которая станет просто очередной кинематографической галочкой".

Семен Кваша