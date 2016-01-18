Группа Imagine Dragons выступит в "Олимпийском"

Фото: facebook.com/ImagineDragons

24 января в "Олимпийском" выступит группа Imagine Dragons. Как сообщают организаторы, выступление состоится в рамках поддержки альбома Smoke + Mirrors.

Поклонники любят Imagine Dragons за музыку, разрушающую все стилевые рамки и стирающую границы между поп- и рок-музыкой. Группа является номинантом на Grammy и лауреатом премии Billboard Music Awards.

Песни этого коллектива можно услышать в таких фильмах, как "Форсаж-7", "Трансформеры: Эпоха истребления", "Голодные игры: И вспыхнет пламя" и других.