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18 января 2016, 16:16

Культура

Группа Imagine Dragons выступит в "Олимпийском"

Фото: facebook.com/ImagineDragons

24 января в "Олимпийском" выступит группа Imagine Dragons. Как сообщают организаторы, выступление состоится в рамках поддержки альбома Smoke + Mirrors.

Поклонники любят Imagine Dragons за музыку, разрушающую все стилевые рамки и стирающую границы между поп- и рок-музыкой. Группа является номинантом на Grammy и лауреатом премии Billboard Music Awards.

Песни этого коллектива можно услышать в таких фильмах, как "Форсаж-7", "Трансформеры: Эпоха истребления", "Голодные игры: И вспыхнет пламя" и других.

Дата: 24 января в 19:00

Место: СК "Олимпийский"

Цена: от 2500 рублей

Олимпийский концерты новый альбом концерт Imagine Dragons

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