Группа Imagine Dragons выступит в "Олимпийском"

Фото: facebook.com/ImagineDragons
24 января в "Олимпийском" выступит группа Imagine Dragons. Как сообщают организаторы, выступление состоится в рамках поддержки альбома Smoke + Mirrors.
Поклонники любят Imagine Dragons за музыку, разрушающую все стилевые рамки и стирающую границы между поп- и рок-музыкой. Группа является номинантом на Grammy и лауреатом премии Billboard Music Awards.
Песни этого коллектива можно услышать в таких фильмах, как "Форсаж-7", "Трансформеры: Эпоха истребления", "Голодные игры: И вспыхнет пламя" и других.
Место: СК "Олимпийский"
Цена: от 2500 рублей