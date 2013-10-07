На Васильевском спуске стартовала эстафета олимпийского огня

Начинается московский этап эстафеты Олимпийского огня

7 октября стартовал московский этап эстафеты олимпийского огня. Он начался на Васильевском спуске, куда факел принесли с Красной площади, где накануне состоялись первые забеги.

Факелоносцы пробегут от Васильевского спуска до смотровой площадки МГУ имени Ломоносова, сообщает телеканал "Москва 24".

Улицы, перекрытые на время эстафеты, будут открывать для движения автомобилей сразу как только факелоносцы пробегут указанный этап маршрута.

По Москве факел пронесут 497 факелоносцев. Десять из них уже выполнили свою задачу накануне, пронеся факел по территории столичного Кремля.

Эстафете огня Олимпийских игр в Сочи-2014 продлится в Москве до 9 октября, после чего факел пронесут по Московской области. "Пробег" символа Олимпиады по России финиширует 7 февраля будущего года в Сочи на церемонии открытия Игр.