Российских тяжелоатлетов отстранили от участия в Олимпиаде

Фото: ТАСС/Felipe Dana/AP

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила российскую сборную от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает пресс- служба федерации.

Причиной отстранения стали многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил российскими штангистами. Изначально Олимпийский комитет России заявил восемь спортсменов.

Татьяна Каширина и Анастасия Романова ранее отбывали дисквалификацию за допинг. Еще четыре российских тяжелоатлета фигурировали в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства.

24 июля Международный олимпийский комитет принял решение отдать международным спортивным федерациям окончательное право допускать или не допускать российских спортсменов к участию в Олимпиаде.

Ранее до участия в Олимпийских играх не допустили сборную России по легкой атлетике. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), отклонив апелляцию Олимпийского комитета России и 68 российских спортсменов.

Летние Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.