Борьба поспорит с бейсболом и сквошем за место в программе Олимпиад

Борьба вошла в шорт-лист МОК на включение в олимпийскую программу

Борьба вошла в шорт-лист видов спорта, претендующих на включение в программу летних Олимпийских игр 2020 года. За вакантное место борьбе предстоит поспорить с бейсболом и сквошем.

Презентация видов спорта, претендующих на включение в олимпийскую программу, прошла на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Санкт-Петербурге.

В итоге из восьми видов спорта - карате, бейсбола/софтбола, роликового спорта, спортивного скалолазания, борьбы, вейкбординга, сквоша и ушу были выбраны три, которые будут вести борьбу за включение в олимпийскую программу. Этими видами спорта стали бейсбол, борьба и сквош.

Итоговый результат будет объявлен в сентябре этого года.

Напомним, борьба была исключена из списка видов спорта, которые будут включены в программу Олимпийских игр в 2020 году и, таким образом, должна принять участие в своеобразном "отборочном туре", в ходе которого определится вид спорта, который будет представлен дополнительно на Олимпийских играх.