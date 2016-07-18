WADA обвинило Россию в подмене допинг-проб на Олимпийских играх в Сочи

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в подменах проб на крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Сочи-2014 и чемпионат мира по легкой атлетике в Москве-2013. Об этом говорится в докладе агентства.

По мнению комиссии агентства, система сокрытия положительных допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории действовала с конца 2012 по 2015 год в 643 положительных допинг-тестах. Глава комиссии WADA Ричард Макларен на пресс-конференции заявил, что министр спорта РФ Виталий Мутко был в курсе всех манипуляций с допинг-пробами. Кроме того, он добавил, что в подмене допинг-проб на ОИ-2014 участвовала ФСБ.

Всемирное антидопинговое агентство решит судьбу российской сборной

Однако Макларен не стал делать никаких рекомендаций по отстранению российских спортсменов от Олимпийских игр в Рио 2016 года. Также комиссия WADA не выявила причастности Олимпийского комитета России к сокрытию допинг-проб.

Между тем, само агентство призвало запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, хотя никаких доказательств сказанному в отчете комиссией предоставлено не было. Решение касательно участия сборной России в ОИ-2016 может быть принято уже 19 июля в ходе созванной телефонной конференции МОК.

В мае бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о масштабных махинациях с допингом на домашних Олимпийских играх в Сочи-2014. После увольнения со своего поста он уехал в США и дал там несколько интервью. Родченков рассказал, как в Сочи по ночам подменяли пробы российских спортсменов.