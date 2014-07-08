За задержку автобусов для Олимпиады Мострансавто отсудило 8 млн рублей

ИТАР-ТАСС

За задержку поставок автобусов для Олимпийских игр "Мострансавто", обслуживающая Олимпиаду, отсудила 8 миллионов рублей неустойки. Сумма взыскана с ООО "Русские автобусы - Группа ГАЗ". Решение вынес Арбитражный суд Москвы.

Это гораздо меньше той суммы, которая фигурировала в иске. Изначально Государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта Московской области требовало 1 млрд рублей.

Между сторонами был заключен договор поставки автобусов на сумму более 562 млн рублей. Договор предусматривал взыскание с поставщика неустойки в размере 3 процентов от стоимости автобусов за каждый день просрочки.

Тем не менее суд посчитал сумму неустойки, рассчитанную Мострансавто, несоразмерной последствиям нарушения.

ООО "Русские автобусы - Группа ГАЗ" производит автобусы марок КАВЗ, ГолАЗ, ЛиАЗ, ПАЗ. Для Олимпиады в Сочи она поставила 739 автобусов.

Мострансавто было выбрана правительством РФ для обслуживания Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи. Компания занимается перевозкой пассажиров в Подмосковье.