За задержку автобусов для Олимпиады Мострансавто отсудило 8 млн рублей

ИТАР-ТАСС
За задержку поставок автобусов для Олимпийских игр "Мострансавто", обслуживающая Олимпиаду, отсудила 8 миллионов рублей неустойки. Сумма взыскана с ООО "Русские автобусы - Группа ГАЗ". Решение вынес Арбитражный суд Москвы.
Это гораздо меньше той суммы, которая фигурировала в иске. Изначально Государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта Московской области требовало 1 млрд рублей.
Между сторонами был заключен договор поставки автобусов на сумму более 562 млн рублей. Договор предусматривал взыскание с поставщика неустойки в размере 3 процентов от стоимости автобусов за каждый день просрочки.
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Тем не менее суд посчитал сумму неустойки, рассчитанную Мострансавто, несоразмерной последствиям нарушения.
ООО "Русские автобусы - Группа ГАЗ" производит автобусы марок КАВЗ, ГолАЗ, ЛиАЗ, ПАЗ. Для Олимпиады в Сочи она поставила 739 автобусов.
Мострансавто было выбрана правительством РФ для обслуживания Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи. Компания занимается перевозкой пассажиров в Подмосковье.