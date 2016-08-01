Около 22 тысяч медиков будут дежурить на олимпийских объектах в Рио

Около 22 тысяч медиков будут дежурить в местах проведения олимпийских турниров на Играх 2016 года, сообщает ТАСС. Во время Олимпийских Игр будут дежурить 700 мобильных медпунктов и 146 машин скорой помощи.

В этом вопросе власти и оргкомитет исходили из опыта Игр в Лондоне 2012 года. Тогда когда медики оказали 11,3 тысячи консультаций и госпитализировали 320 человек, 170 из которых – зрители. Специалисты считают, что статистика Олимпиады в Рио-де-Жанейро будет еще выше.

Летние Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.