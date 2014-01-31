Телеведущая Мария Орзул: "Мы должны войти в тройку на Олимпиаде"

Мария Орзул

В то время, как вся страна замерла в ожидании Зимней Олимпиады в Сочи, ведущая программы "Большой спорт" - Мария Орзул работает, комментирует, прогнозирует и делится зарядом бодрости со зрителями телеканала "Россия 2". Между записями в студии нам удалось пообщаться с ведущей об ожиданиях от грядущей Олимпиады.

- Чего вы ждете от Олимпиады в Сочи?:

- Конечно, мы ждем побед, интересного зрелища, упорной борьбы и медалей!

- Дома смотреть Олимпиаду будете? Или во время Игр придется буквально "жить" в студии программы "Большой спорт"?

- У меня мама очень любит спорт, и когда идут мировые соревнования, телевизор практически круглосуточно настроен на "Россию 2". Что касается лично меня, думаю, на время Игр в Сочи я появляться дома вообще не буду. Единственный вопрос – где я буду ночевать?

- Олимпиада домашняя, поэтому у наших спортсменов ответственность двойная. На кого возлагаете больше всего надежд?

- Тяжело сказать, прогнозирование - занятие неблагодарное, но если все-таки попытаться выделить дисциплины, на мой взгляд, это биатлон, хоккей и фигурное катание. В медальном зачете мы должны быть в тройке. Конечно, хочется верить и желать быть первыми, но и попадание в тройку для Сборной России - успех.

- В каком режиме будет выходить программа "Большой спорт" во время Игр?

- Насколько я знаю с 7.00 и до 24:00. На протяжении всего этого времени мы будем держать связь с корреспондентами и ведущими, которые будут находиться в Сочи. Разумеется, зрителей ждут постоянные прямые включения и самая свежая информация. Новости – это наша работа. Женщинам в спорте нелегко, часто приходится забывать про личную жизнь. А как обстают дела у ведущих спортивного канала, хватает ли времени на любимых и родственников?

Спортивным телеведущим – женщинам тяжело, в первую очередь, потому что нет сто процентного доверия зрителей. Но зато когда ты говоришь умные вещи – люди тебя слышат. Мне часто делают комплименты по поводу моей внешности, но для меня не это важно. Я хочу быть профессионалом своего дела, нежели очередной симпатичной ведущей. Что касается времени, то его очень мало. Настолько мало, что в какой-то момент начинаешь задумываться и понимать, что вся моя жизнь – это работа. С одной стороны – это здорово, ведь я люблю свою работу, но иногда, честно, становится страшно.

- Что бы вы пожелали нашим спортсменам и их болельщикам в преддверии Игр?

- Вы знаете, у меня очень много друзей спортсменов и они часто жалуются на своих болельщиков. Некоторые из них футболисты, так вот они говорят, что когда мы выходим на поле, создается впечатление, что в футбол умеют играть все, кроме 22 парней на поле. В связи с этим, хотелось бы попросить наших болельщиков болеть за наших ребят и поддерживать их по максимуму, даже если у них что-то не получится. Я уверенна, что никто целенаправленно не проигрывает. Это Олимпийские игры – главный старт для любого спортсмена и наша поддержка им очень важна. Ну а спортсмены и сами все знают. Желаю им сил и выносливости, мы с ними и верим в них.

Интервью представлено пресс-службой телеканала "Россия 2"