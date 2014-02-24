Церемония закрытия Игр в Сочи собрала у телеэкранов 5 млн москвичей

Фото: ИТАР-ТАСС

Зимние Олимпийские игры в Сочи собрали у телеэкранов столицы рекордное количество зрителей. За церемонией закрытия Игр наблюдали 4 миллиона 721 тысяча москвичей.

Это лучший результат за 12 последних лет. Церемонию закрытия летней Олимпиады в Лондоне видели менее двух миллионов москвичей, а за Играми в Ванкувере следили всего полтора миллиона, сообщает РБК.

Прежний рекорд поставила трансляция церемонии закрытия Олимпиады в Турине в 2006 году, ее смотрели более 3,5 миллиона москвичей.

Отметим, что церемония открытия Олимпиады в Сочи привлекла внимание почти 41 миллиона россиян. Это в четыре раза превышает аналогичные показатели для ванкуверских Олимпийских игр.

За стартом Игр в Турине следили 21,5 миллиона россиян.