Cноубордист Вик Уайлд принес России десятое золото Олимпиады

Российский сноубордист Виктор Вайлд завоевал "золото" на Олимпиаде

Сноубордист Вик Уайлд принес России десятое золото Олимпиады в Сочи, выиграв соревнования в параллельном слаломе и став двукратным чемпионом Игр-2014.

В финале россиянину противостоял словенец Жан Кошир. В первой попытке Уайлд выиграл с преимущество в 0,12 секунды. Во второй попытке Кошир смог отыграть всего лишь одну сотую. Бронзовая награда досталась австрийцу Бенджамину Карлу, который в малом финале победил итальянца Аарона Марха.

Ранее Вик Уайлд выиграл соревнования в параллельном гигантском слаломе.

У девушек в параллельном слаломе золото завоевала австрийская сноубордистка Юлия Дуймовиц. В финале она победила немку Анке Карстенс, опередив ее по итогам двух попыток на 0,12 секунды. Бронзовую награду выиграла еще одна представительница Германии Амели Кобер. Россиянки пробиться в финал не смогли.