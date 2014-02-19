Форма поиска по сайту

19 февраля 2014, 19:23

Спорт

Конькобежка Сабликова выиграла золото в беге на 5 тысяч метров

Мартина Сабликова. Фото: ИТАР-ТАСС

Чешская конькобежка Мартина Сабликова стала олимпийской чемпионкой в беге на 5 тысяч метров. Россиянка Ольга Граф заняла четвертое место.

Сабликова почти на три секунды опередила голландскую спортсменку Ирен Вюст, которая расположилась на второй строчке итогового протокола.

Граф проиграла всего 11 сотых секунды другой голландке Карин Клейбекер, ставшей бронзовым призером Олимпиады.

Таким образом, сборная Голландии догнала команду России по количеству наград на Играх в Сочи - у спортсменов из Нидерландов 22 медали, подавляющее большинство из которых завоевано в конькобежном спорте.

Олимпиада-2014 конькобежный спорт

