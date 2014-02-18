Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля 2014, 14:35

Спорт

Бобровский займет место в воротах сборной России в матче с Норвегией

Сергей Бобровский встанет на ворота в матче Россия - Норвегия

Голкипер Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России по хоккею в матче с Норвегией, сообщает телеканал "Москва 24". Встреча 1/8 финала Олимпиады пройдет сегодня, 18 февраля, в 16.30.

Запасным вратарем заявлен Семен Варламов, который 16 февраля играл против Словакии и отразил все 27 бросков по своим воротам, а также два буллита.

Бобровский провел на Олимпийских играх пока только один матч. В игре с командой США голкипер "Коламбуса" отбил 31 из 33 бросков и четыре из восьми буллитов. Однако российские хоккеисты уступили американцам 2:3.

Напомним, что победитель сегодняшнего матча между Россией и Норвегией в четвертьфинале встретится со сборной Финляндии. Поединок пройдет 19 февраля.

Сюжет: Дневники Олимпиады
Олимпиада-2014 сборная России по хоккею Сергей Бобровский

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика