16 февраля 2014, 19:11

Спорт

Сборная России по хоккею обыграла Словакию в серии буллитов

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по хоккею одержала вторую победу в рамках олимпийского хоккейного турнира. В серии буллитов подопечные Зинэтулы Билялетдинова переиграли сборную Словакии.

Основное время матча не порадовало зрителей заброшенными шайбами. Голевых моментов было немного - соперники здорово "сушили" игру и удачно играли в меньшинстве.

В итоге сборной России так и не удалось забросить, несмотря на то, что наша команда пять раз играла в большинстве.

Овертайм также оказался "сухим". В серии буллитов голы Александра Радулова и Ильи Ковальчука принесли победу сборной России.

Таким образом, россияне занимают второе место в группе и не выходят напрямую в четвертьфинал хоккейного турнира. Сборной России придется сыграть в квалификации с одной из команд, которая заняла последнее место в своей группе.

