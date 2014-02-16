Сборная России выиграла серебро в лыжной эстафете на Олимпиаде

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете. Нашу команду представляли Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Александр Легков и Максим Вылегжанин.

Наши не слишком удачно начали гонку. Отметим, что два первых этапа спортсмены должны были бежать классическим ходом, а два последних - коньковым.

Япаров финишировал на своем этапе лишь восьмым с отставанием в 27 секунд от лидера, которым стал швед Ларс Нельсон.

Бессмертных завершил свой этап на пятой позиции и "привез" 41 секунду отставания. Все изменилось, когда на старт своего этапа вышел Легков. Ему удалось не только опередить всех, кроме шведа Йохана Ольссона, но и сократить отрыв до 14 секунд. Казалось, сборная России вполне может побороться за золото с явными фаворитами гонки - шведами.

Однако Вылегжанин не смог настичь Маркуса Хелльнера. В финишном створе он выиграл несколько секунд у француза Ивана Перилла-Бойто и добыл для сборной России серебряную медаль.

Шведы завоевали свое второе золото на Олимпиаде, а сборная России - первую медаль в лыжных гонках.

Команда Норвегии, которую считали одним из основных претендентов на победу, осталась без награды.