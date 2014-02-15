Бобровский займет место в воротах сборной России в матче с США

Фото: ИТАР-ТАСС

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России по хоккею в матче с командой США на Олимпийских играх в Сочи. Запасным голкипером заявлен Семен Варламов, сообщил пресс-аташе российской команды Михаил Захаров в Twitter.

О том, кто из полевых игроков останется в запасе на игру, не сообщается. В первой игре со Словенией на лед не выходили нападающие Виктор Тихонов и Александр Свитов.

Матч Россия - США пройдет сегодня, 15 февраля. Начало игры в 16.30. В первом матче олимпийского хоккейного турнира российские хоккеисты обыграли словенцев со счетом 5:2, а американцы разгромили команду Словакии - 7:1.