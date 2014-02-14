Биатлонистка Домрачева выиграла второе золото Олимпиады

Дарья Домрачева. Фото: ИТАР-ТАСС

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла второе золото на Олимпиаде. Один промах не помешал ей одержать победу в индивидуальной гонке на 15 километров.

Домрачева допустила одну оплошность на втором огневом рубеже, однако полностью отыграла "штрафную" минуту на лыжне.

Второе время показала швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, которая чисто прошла все четыре стрельбы, но много проиграла Домрачевой ходом.

Бронза досталась еще одной представительнице Белоруссии Надежде Скардино, которая также продемонстрировала уверенную работу на всех огневых рубежах.

Россиянки выступили неудачно, Ольга Зайцева заняла 15-е место, Ольга Подчуфарова - 49-е, Яна Романова - 53-е, а Екатерина Глазырина - 61.-е.

Отметим, что до этой победы Домрачева уже завоевала золото в гонке преследования.