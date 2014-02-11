Россиянки остались без медалей в соревнованиях саночниц

Татьяна Иванова. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянки не сумели побороться за медали в санном спорте. Олимпийской чемпионкой стала немка натали Гайзенбергер, лучшая из представительниц сборной России - Татьяна Иванова - расположилась на седьмой строчке.

Немка добилась колоссального преимущества над соперницами, последняя попытка уже ничего не решала - Гайзенбергер выигрывала у конкуренток больше секунды.

Второе место заняла ее соотечественница Татьяна Хюфнер. На третьей строчке итогового протокола расположилась Эрин Хамлин.

Россиянки выступили неудачно - Иванова стала седьмой, Наталья Хорева - восьмой, а Екатерина Батурина - одиннадцатой.

Отметим, что Иванова является двукратной чемпионкой Европы по санному спорту.