Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянин Сергей Устюгов вышел в финал лыжного спринта на Олимпиаде в Сочи. Двое других представителей России не смогли преодолеть барьер полуфинала.

Антон Гафаров в своем забеге упал на повороте и получил травму. Тем не менее, россиянин сумел подняться и докатить до финиша, однако ни о каком попадании в финал речи уже не шло.

Сергей Устюгов и Алексей Петухов уверенно провели свой забег, но Петухову не хватило 5 десятых секунды для того, чтобы догнать занявшего второе место Эмиля Йонссона.

Таким образом, в финале лыжного спринта выступит один представитель России - Устюгов.

Стоит отметить, что не прошел сито квалификации и знаменитый норвежец Петтер Нортуг, который финишировал лишь пятым в своем полуфинальном забеге.