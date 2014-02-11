Форма поиска по сайту

11 февраля 2014, 17:44

Спорт

Россиянин Сергей Устюгов вышел в финал лыжного спринта

Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянин Сергей Устюгов вышел в финал лыжного спринта на Олимпиаде в Сочи. Двое других представителей России не смогли преодолеть барьер полуфинала.

Антон Гафаров в своем забеге упал на повороте и получил травму. Тем не менее, россиянин сумел подняться и докатить до финиша, однако ни о каком попадании в финал речи уже не шло.

Сергей Устюгов и Алексей Петухов уверенно провели свой забег, но Петухову не хватило 5 десятых секунды для того, чтобы догнать занявшего второе место Эмиля Йонссона.

Таким образом, в финале лыжного спринта выступит один представитель России - Устюгов.

Стоит отметить, что не прошел сито квалификации и знаменитый норвежец Петтер Нортуг, который финишировал лишь пятым в своем полуфинальном забеге.

Олимпиада-2014 лыжный спринт

