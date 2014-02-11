Канадская фристайлистка Дара Хоуэлл выиграла золото в слоупстайле

Фото: ИТАР-ТАСС

Канадская фристайлистка Дара Хоуэлл выиграла золотую медаль в слоупстайле на Олимпийских играх в Сочи.

Золото спортсменке принесла первая попытка, за которую она получила 94,20 балла. Серебряную медаль завоевала американка Девин Логан (85,40), бронза досталась канадке Ким Ламарр (85,00). Россиянки в борьбе за первое место не участвовали. Единственная представительница сборной России Анна Миртова не смогла квалифицироваться в финал.

Отметим, что по ходу соревнований травму получила канадская фристайлистка Юки Цубота. Она неудачно выполнила один из элементов, упала и сильно ударилась спиной. Самостоятельно Цубота подняться не смогла, спортсменку унесли на носилках.