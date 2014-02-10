Трое россиян пробились в финальные соревнования по могулу на Олимпиаде

Фото: ИТАР-ТАСС

Трое россиян сумели преодолеть квалификационный барьер в могуле на Олимпийских играх в Сочи. В финале сборную России представят Александр Смышляев, Андрей Волков и Алексей Павленко.

Смышляев квалифицировался в финал с третьим результатом, набрав 23,52 балла. Остальным пришлось доказывать свое право выступить в финале через дополнительную квалификацию.

Отметим, что лучший результат в квалификации показал канадец Алекс Билодо, набравший 24,70 балла.

Финал в могуле состоится 10 февраля в 23.10. До него участникам предстоит пройти через сито "маленьких финалов", которые, по сути, также являются квалификацией.