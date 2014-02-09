Форма поиска по сайту

09 февраля 2014, 20:05

Спорт

Плющенко выиграл произвольную программу в командных соревнованиях

Фото: ИТАР-ТАСС

Российский фигурист Евгений Плющенко выиграл произвольную программу в командных соревнованиях на Олимпийских играх. Россиянин получил за исполнение произвольной программы 168,20 балла и заработал для команды 9 очков.

Второй результат показал канадец Кевин Рейнольдс (167,92 балла), третьим стал представитель Японии Тацуки Матида (165,85).

Таким образом, после выступления мужчин-одиночников в активе сборной России стало 59 очков. У Канады - 50 очков, у команды США - 41 балл.

Позже в рамках командных соревнований свою произвольную программу представят женщины и танцевальные пары. Россию в этих видах представляют Юлия Липницкая и пара Елена Ильиных / Никита Кацалапов.

Олимпиада-2014 Евгений Плющенко

