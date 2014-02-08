Форма поиска по сайту

08 февраля 2014, 19:57

Спорт

Уле-Эйнар Бьорндален стал семикратным олимпийским чемпионом

Уле-Эйнар Бьорндален. Фото: ИТАР-ТАСС

Знаменитый норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален выиграл свою седьмую золотую олимпийскую медаль в спринтерской гонке в Сочи. Лучший из россиян - Антон Шипулин - расположился на четвертой строчке итогового протокола.

Поначалу гонка складывалась для Антона очень удачно - после первой стрельбы он показал абсолютно лучшее время, опережая ближайшего конкурента на 13 секунд. Бьорндален, напротив, допустил промах.

Однако ключевой стала вторая стрельба - Шипулин промахнулся последним выстрелом и ушел на дистанцию с незначительным отставанием от лидера, которым неожиданно стал чешский биатлонист Ярослав Соукуп.

Последний круг быстрее всех прошел Бьорндален, который в итоге финишировал первым. На второй позиции оказался австриец Доминик Ландертингер, бронзу выиграл Соукуп. Шипулин отстал на 6,4 секунды от Бьорндалена и занял четвертую строчку.

Другие россияне выступили менее удачно. Евгений Устюгов стал 16-м, Евгений Гараничев - 27-м, Дмитрий Малышко - 28-м.

Отметим, что Бьорндален - единственный из биатлонистов, которому удалось стать семикратным олимпийским чемпионом. Интересно, что золотые медали он выигрывал на четырех разных Олимпиадах - в Нагано, Солт-Лейк-Сити, Ванкувере и Сочи.

