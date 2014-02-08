Голландцы заняли весь пьедестал в беге на коньках на 5000 метров

Свен Крамер. Фото: ИТАР-ТАСС

Российские спортсмены остались без медалей в беге на коньках на дистанции 5000 метров. Весь пьедестал оккупировали голландцы, разыгравшие между собой первые три места.

Примечательно, что лучшим из россиян стал не Иван Скобрев, как предполагали до старта забегов, а Денис Юсков, коронной дистанцией которого является 1500 метров. После финиша двух групп спортсменов Юсков занимал первое место, а Скобрев располагался на втором.

Однако основные конкуренты россиян стартовали именно в третьей группе - сначала невероятное время 6,10.76 показал Свен Крамер, который отодвинул российских спортсменов на вторую и третью строчку.

Затем "выстрелили" товарищи Крамера по сборной Голландии - Ян Блокхейсен и Йоррит Бергсма, расположившиеся на второй и третьей строчках соответственно.

В итоге Юсков оказался на шестой строчке итогового протокола, а Скобрев стал седьмым.

Отметим, что в прогнозе, составленном до начала Олимпийских игр, M24.ru прогнозировал бронзовую медаль Скобрева на этой дистанции.