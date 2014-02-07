Дан старт Зимним Олимпийским играм в Сочи

Фото: ИТАР-ТАСС

В Сочи на стадионе "Фишт" завершилась церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр. Владислав Третьяк и Ирина Роднина зажгли олимпийский огонь в чаше при помощи факела, который ранее побывал в космосе.

В параде открытия Игр в Сочи приняли участие около трех тысяч атлетов. Церемония началась с трансляции видеофрагментов о России и поднятии национального флага страны-хозяйки Игр.

Основным мотивом церемонии стала история России, перед зрителями предстали картины правления Петра Первого, бал у Наташи Ростовой из "Войны и мира", постановка, посвященная превращению России в индустриальное государство и другие знаковые моменты истории.

В шествии олимпийских наций приняли участие представители 88 делегаций. После этого Владимир Путин объявил Игры в Сочи открытыми. Церемония завершилась зажжением чаши олимпийского огня.

Несмотря на то, что церемония открытия состоялась 7 февраля, первые соревнования прошли уже накануне. Правда, все они относились к предварительному этапу - не было разыграно ни одного комплекта наград.

Обладатели первых медалей Сочи определятся 8 февраля. В этот день пройдут состязания по слоупстайлу у мужчин, забег конькобежцев на 5000 метров, мужской скиатлон и мужской биатлонный спринт.

В Олимпийских играх принимают участие около 2800 спортсменов из 88 стран мира. Россию представляют 223 спортсмена, в том числе 59 москвичей. Всего будет разыграно 98 комплектов медалей в 15 спортивных дисциплинах.

Некоторые из видов спорта на сочинской Олимпиаде представлены впервые в своей истории – это прыжки с трамплина у женщин, командные соревнования по фигурному катанию, эстафета в санном спорте, хафпайп во фристайле, смешанная эстафета в биатлоне, слоупстайл во фристайле и сноуборде, а также командный параллельный слалом в сноуборде.

Билеты на соревнования Олимпиады можно приобрести как в кассах по прибытии в Сочи, так и на специальном портале. На данный момент в продаже остаются билеты на большинство состязаний Игр, кроме матчей хоккейной сборной России.

Сетевое издание M24.ru составило медальный прогноз на выступление российских спортсменов на Олимпийских играх – предполагается, что россияне займут четвертую строчку в общем зачете с девятью золотыми наградами. Олимпийские Игры завершатся 23 февраля.