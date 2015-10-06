Инне Чуриковой вручат приз за вклад в комедию

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

С 18 по 24 октября в Туле и области пройдет российский кинофестиваль комедии "Улыбнись, Россия!", –сообщает ТАСС.

На церемонии открытия состоится вручение призов. "За вклад в комедию" отметят актрису театра "Ленком" Инну Чурикову, звезду сериала "Убойная сила" Андрея Федорцова, художественного руководителя детского юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, актрису Театра имени Маяковского Ольгу Прокофьеву.

Спецпризы приусмотрены для Марка Розовского, Леонида Ярмольника, директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. "За верность музыкальному жанру в комедии" будет награжден композитор Александр Журбин.

Фестиваль представит ряд отечественных кинокартин, среди которых "Тряпичный союз" Михаила Местецкого, "Норвег" Алены Званцовой (с Евгением Мироновым в главной роли), "14+" Андрея Зайцева, "Призрак" Александра Войтинского и другие. На открытии покажут фильм из семи новелл "Счастье это..." (в ролях – Станислав Дужников, Борис Щербаков, Валерий Гаркалин).

Руководит фестивалем кинорежиссер Алла Сурикова.