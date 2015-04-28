Вернуть замороженные пенсии в накопительную систему нельзя – Голодец

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Замороженные пенсионные средства нельзя вернуть в накопительную систему. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает "Интерфакс".

"Это невозможно сделать, эти все средства учтены на счетах граждан. Это не на наш взгляд невозможно, а это просто экономически невозможно", – сказала Голодец.

Ранее M24.ru сообщало, что правительство РФ приняло решение о сохранении накопительной части пенсии. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, это решение поддерживают большинство экспертов и граждан России.

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2015 год запрет на передачу пенсионных накоплений граждан в негосударственные фонды (НПФ). То есть те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную.

Глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что продление моратория на накопления позволит сэкономить 309 миллиардов рублей на межбюджетных трансфертах.

В свою очередь, глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что ведомство не исключает заморозку накопительной части пенсий в 2016 году в случае сложной экономической ситуации.