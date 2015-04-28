Вернуть замороженные пенсии в накопительную систему нельзя – Голодец

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Замороженные пенсионные средства нельзя вернуть в накопительную систему. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает "Интерфакс".
"Это невозможно сделать, эти все средства учтены на счетах граждан. Это не на наш взгляд невозможно, а это просто экономически невозможно", – сказала Голодец.
Ранее M24.ru сообщало, что правительство РФ приняло решение о сохранении накопительной части пенсии. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, это решение поддерживают большинство экспертов и граждан России.
Ссылки по теме
- Правительство РФ сохранит накопительную часть пенсии
- Пенсионная реформа: в чем суть предложенных в последнее время изменений
- Центробанк не исключает продления заморозки пенсионных накоплений на 2016 год
Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2015 год запрет на передачу пенсионных накоплений граждан в негосударственные фонды (НПФ). То есть те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную.
Глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что продление моратория на накопления позволит сэкономить 309 миллиардов рублей на межбюджетных трансфертах.
В свою очередь, глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что ведомство не исключает заморозку накопительной части пенсий в 2016 году в случае сложной экономической ситуации.
Накопительная пенсияПенсионные накопления – это страховые взносы на накопительную пенсию, которые работодатель перечисляет в Пенсионный фонд или в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в рамках обязательного пенсионного страхования. Кроме того, сюда относятся суммы уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, а также суммы взносов, перечисленных государством на софинансирование пенсионных накоплений и доход от инвестирования этих средств.
Пенсионные накопления формируются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе. Управляющая компания или выбранный гражданином НПФ инвестируют средства пенсионных накоплений. Сформированный таким образом капитал в будущем будет выплачиваться в качестве пенсии.