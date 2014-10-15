Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Программу материнского капитала продлят до 2017 года, сообщила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец. По ее словам, материнский капитал учтен в проекте бюджета до 2017 года включительно и необходим молодым семьям, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство финансов предлагало заменить маткапитал адресной помощью малоимущим семьям, а Минэкономразвития настаивало на прекращении программы. Чиновники убеждены: материнский капитал не стимулирует рождаемость, а лишь помогает семьям принять решение завести еще одного ребенка на год-два раньше. Минэкономразвития подсчитало, что отмена программы позволила бы сэкономить бюджетные средства (около 300 млрд. рублей в год). Но правительство РФ отклонило оба этих предложения.

Как сообщало сетевое издание M24.ru сообщало, на выплату материнского капитала жительницам Москвы в 2014 году было выделено 9 миллиардов рублей. Расходы же российского бюджета на выплату материнского капитала возрастут с 301 млрд рублей в 2014 году до 344,5 млрд рублей в 2015 году.

Сейчас размер выплат составляет почти 430 тысяч рублей на каждую маму (отца, законного представителя), в 2015 году он увеличится до 453 тысяч рублей. Материнский капитал можно использовать, когда ребенку исполнится три года. Единственным исключением является приобретение жилья. Получить материнский капитал можно только один раз.

В 2006 году был принят федеральный закон “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей”. По этому закону программа материнского капитала действовала бы до конца 2016 года. За весь срок действия программы (с 2007 года) выплаты получили более 5 млн российских семей. Чаще всего материнский капитал тратят на улучшение жилищных условий.