"Огонек": Оргвыводы из беспорядков в Бирюлево

Кто правее

После погромов в Бирюлево власть сделала оргвыводы, местное население — тоже. Стороны остались друг другом недовольны.

Вероучебный процесс

Когда введение религиозного "компонента" в школах только обсуждалось, многие волновались: это противоречит и Конституции, и светскому характеру нашего государства. Трудно было тогда представить, насколько они окажутся правы. Наш корреспондент побывал в школах и детских садах не только Москвы и Подмосковья, но и некоторых областей и выяснил: все больше в стране учреждений, где учебный год начинается с молитвы. В то время как страны, где преподавание религии в школах было исторической традицией, делают образование более светским, Россия, наоборот, делает ставку на клерикализацию учебных заведений.

Отбитый час

Почти 100 лет Италия, где находится центр католицизма, борется с религиозным образованием в государственных школах.

Микроб империализма

2 ноября 1721 года Петр — естественно, по прошению сенаторов — принял титул Отца Отечества и Императора. О том, какие осложнения принесла обществу болезнь под названием "империализм", размышляет наш постоянный автор Виктор Ерофеев.

Формулы Сингапура

"Формула-1" — это война моторов, команд и, конечно, пилотов. Но это еще и гонка стран, в которых они проходят состязания. Накануне сезона-2014, в расписание которого впервые включена трасса в Сочи, "Огонек" присмотрелся к одной из самых успешных гонок последних лет — Grand Prix Сингапура.

В руках дающего

Их соединила война. Теперь никому не нужные старики — чеченцы и русские — живут вместе в доме престарелых в Грозном.

Почему я либерал

Либеральную идею ныне можно топтать ногами — это безопасно и модно (да и модно оттого, что безопасно). И погромщики в Бирюлево, и вон с очередным манифестом Захар Прилепин — все потоптались на идее, состоящей в том, что человек способен меняться к лучшему без внешнего принуждения.

"Меня интригует игра со смертью"

В прокат выходит новый фильм "Не угаснет надежда". Единственный актер, который играет в этом фильме, — легенда мирового кино Роберт Редфорд.

Подъемный экран

Волонтеры стремятся с помощью фильмов о своей деятельности поднять население с диванов. Для этого они встретились с режиссерами-документалистами.

Приезжая часть

Впервые в истории Петербурга доля мигрантов близка к четверти населения. Особых волнений это вызывать не должно: на протяжении веков коренные петербуржцы всегда уступали приезжим в численности. Правда, тогда это были русские крестьяне.

