Школьница попала в больницу после драки в гимназии

В Одинцове второклассница попала в больницу после потасовки в школе

В подмосковном Одинцове восьмилетнюю школьницу доставили в больницу после драки в гимназии №14, сообщает телеканал "Москва 24".

Общаться с журналистами мать пострадавшей второклассницы отказалась. При этом женщина активно комментирует происходящее в социальных сетях.

По ее словам, девочку жестоко избили на перемене, в драке участвовали одноклассники, которых якобы подговорили ребята из старших классов. У ребенка диагностировали ушиб живота, в больнице девочка провела пять дней.

Как пояснила старший инспектор группы по взаимодействию со СМИ МВД "Одинцовское" Елена Ожерельева, в полицию поступило заявление о нанесении ребенку телесных повреждений. Сейчас полицейские выясняют, является ли случившееся избиением или несчастным случаем.

Разобраться с ситуацией пообещали и в администрации Одинцова. "Специалисты в сфере образования сейчас проводят в школе проверку. Девочка уже здорова, находится дома, и мы ждем ее в образовательном учреждении", – отметила начальник управления образования Одинцовского района Ольга Ляпистова.

Сейчас гимназия №14 проходит плановую аккредитацию. В здании работает комиссия министерства образования. Пока неясно, как происшествие с дракой может повлиять на судьбу образовательного учреждения.

Напомним, в конце февраля после инцидента на уроке физкультуры в больнице оказался ученик одной из московских школ. В ребенка попал ботинок классного руководителя.

После этого случая учителя уволили, а в школе начали проверку.