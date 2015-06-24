Страховщики приступили к тестированию электронных полисов ОСАГО

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Страховые компании приступили к тестированию системы продаж электронных полисов ОСАГО. Е-полисы заказали уже более 20 организаций, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

"Предоставление номеров электронных полисов осуществляется в пределах общей квоты на выдачу бланков ОСАГО. В рамках этой согласованной с РСА квоты сама страховая компания решает, какую долю тиража хочет получать в бумажной форме, а какой окажется доля номеров электронных полисов", – приводит слова Юргенса пресс-служба РСА.

Он также отметил, что ряд небольших компаний попросили расширить квоту на получение бланков и номеров для заключения договоров ОСАГО под банковские гарантии. В среднем доля заказанных электронных полисов в общем объеме разрешенной квоты составляет около 10 процентов. Это достаточное количество для начального этапа проекта.

"К настоящему времени осуществлена вся необходимая предстартовая подготовка для запуска электронных продаж полисов ОСАГО, с технологической точки зрения опасений никаких у РСА нет", – подчеркнул глава союза.

Как изменилась стоимость ОСАГО

Игорь Юргенс напомнил, что продажа полисов ОСАГО в электронном формате не является обязанностью компании. Однако в РСА убеждены, что введение Е-полисов поможет улучшить качество услуги и обеспечить ее доступность.

Ранее правительство России внесло в Госдуму проект закона об исключении страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) из списка документов для оформления ОСАГО по Сети.

Напомним, с 1 июля автовладельцы смогут оформлять полисы ОСАГО по интернету. Однако так сделать смогут не все – те, кто впервые делает страховку, должен явиться в офис компании.

Электронное оформление полиса возможно только в том случае, если данные о владельце есть в системе АИС ("Автоматизированная информационная система ОСАГО"). Там содержатся данные о договорах, о самих автовладельцах и количестве аварий.

Для оформления полиса можно будет зайти на сайт страховой компании и отправить заявление – все остальное, включая данные о машине, фирма найдет сама.