Эпизоды "Игры престолов" могут урезать до 20 минут

Кадр из сериала "Игра престолов"

Эпизоды популярного сериала "Игра престолов" могут урезать до 20 минут, сообщает Variety.

Генеральный директор телекомуникационной компании AT&T Рэндалл Стивенсон заявил об этом во вторник утром на конференции Global Technology. "В мобильной среде 60-минутный эпизод – не лучший вариант. Может вам больше понравятся 20-минутные эпизоды", – сказал он, добавив, что этим своим предложением он привел в панику генерального директора HBO Ричарда Плеплера.

Предполагается, что AT&T может заключить сделку с развлекательным гигантом Time Warner, в состав которого входит HBO. Сумма сделки составит 85 миллиардов долларов. Таким образом, AT&T сможет реально влиять на мобильный контент, предоставляемый партнерами.