23 мая 2017, 17:13

Культура

Эпизоды "Игры престолов" могут урезать до 20 минут

Кадр из сериала "Игра престолов"

Эпизоды популярного сериала "Игра престолов" могут урезать до 20 минут, сообщает Variety.

Генеральный директор телекомуникационной компании AT&T Рэндалл Стивенсон заявил об этом во вторник утром на конференции Global Technology. "В мобильной среде 60-минутный эпизод – не лучший вариант. Может вам больше понравятся 20-минутные эпизоды", – сказал он, добавив, что этим своим предложением он привел в панику генерального директора HBO Ричарда Плеплера.

Предполагается, что AT&T может заключить сделку с развлекательным гигантом Time Warner, в состав которого входит HBO. Сумма сделки составит 85 миллиардов долларов. Таким образом, AT&T сможет реально влиять на мобильный контент, предоставляемый партнерами.

Американский драматический телесериал в жанре фэнтези "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня" американского писателя Джорджа Мартина. Производством занимается кабельный телеканал HBO под руководством Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса. Премьера седьмого сезона состоится 16 июля этого года. Начало съемок финальных серий запланировано на сентябрь 2017 года. Предполагается их завершить в феврале 2018 года.
HBO сериал новости культурного мира

