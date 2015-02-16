На Масленице в МУЗЕОНЕ можно будет примерить кокошник и кафтан

Фото предоставлено пресс-службой МУЗЕОНА

22 февраля в парке искусств МУЗЕОН устроят проводы зимы. В программе масленичных гуляний – переодевания, заморские угощения и активные игры.

На площадке "Мастерская перевоплощений" удастся примерить кокошники и кафтаны и нарисовать себе яркие румяные щеки. Народный театр "Петрушка" покажет в зоне отдыха интерактивный спектакль, к которому смогут присоединиться гости парка. А на "Заморском базаре" угостят не только традиционными блинами с семгой, грибами или вареньем, но и экзотическими яствами.

Среди народный забав, в которых смогут принять участие москвичи, – молодецкие состязания, медвежий чемпионат, скоростные гонки за козой и многое другое.

Начинается масленичная неделя

В рамках празднования Масленицы на деревянной террасе Крымской набережной появится арт-инсталляция из сена и хвороста "Пух и перья", венчать которую будет гнездо. На площадке ждут детей: они смогут поваляться на соломе и смастерить дудочки-свистульки.

Прощаться с зимой в МУЗЕОНЕ будут не с помощью сжигания чучела: символом уходящих холодов станет гигантский воздушный шар, который отпустят в небо.

Праздник пройдет 22 февраля с 13.00 до 17.00, вход свободный. "Заморский базар" будет открыт 21 и 22 февраля с 12.00 до 20.00.

Напомним, что Москва отмечает Масленицу всю наступившую неделю. Праздничные гуляния пройдут не только в центре, но и в парках на окраинах столицы. О том, как и где отметить Масленицу, можно прочесть тут.