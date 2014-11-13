Тюбинговая горка на крыше появится в МУЗЕОНе

Фото: Юлия Накошная/M24.ru

Тюбинговые горки, новые экскурсии, новогодние ярмарки и концерты на свежем воздухе ждут гостей Парка искусств МУЗЕОН в зимнем сезоне. Парк также выпустит новую линейку сувениров.

Зимние экскурсии

Так, Парк искусств МУЗЕОН разработал специальную зимнюю программу экскурсий – как городских, так и подмосковных. Например, участники "Фотоэкскурсии в перчатках" узнают об истории парка и его скульптур, а также побывают на мастер-классе по ландшафтной и архитектурной фотосъемке.

Еще одна новинка - подмосковные экскурсии. Участники отправятся на автобусе по интересным местам Подмосковья, на дачи и в мастерские известных скульпторов и художников.

Добавим, каждые выходные авторитетные экологи и биологи будут рассказывать посетителям парка о жизни растений и животных зимой.

Тюбинговые горки

В Парке искусств МУЗЕОН зимой заработают тюбинговые горки с пластиковым покрытием. Одна из них будет с двумя скатами – 12 и 6 метров в длину, а вторая - 20 метровая горка с крыши "Велокафе". Катаются с таких горок на "тюбах" – круглых надувных подушках разных размеров. Их прокат будет организован под самими горками. Аттракцион подходит для взрослых и детей.

Сувениры

К началу зимнего сезона МУЗЕОН выпустит лимитированную серию праздничных открыток и парковый календарь. Кроме того, пройдет большая распродажа зимних сувениров в фирменном стиле парка.

Фото: M24.ru

Праздники

С 24 по 30 декабря в МУЗЕОНе пройдет новогодняя ярмарка "Мир". Маркет будет поделен на пять тематических зон – "Прованс", "Русская", "Американская", "Скандинавская" и "Детская".

Так, на площадке "Прованс" расположится винтажный рынок игрушек, посуды, одежды и мебели, а на "Русской" ярмарке – самовары, валенки, керамика и разноцветные лоскутные одеяла. В "Скандинавской" зоне можно будет купить вязаные носки и шерстяные пледы. В "Детском" уголке посетители смогут приобрести редкие игрушки и маленькие елки.

В качестве угощения организаторы приготовили блины, горячие супы, бургеры, кофе, травяной чай, ягодный пунш и медовуху. Во время ярмарки также пройдут мастер-классы по вязанию, выпечке пряников и упаковке подарков.

Добавим, что на маркете можно будет торговаться с продавцами.

Вход бесплатный.

Новогодняя Электроночь

31 декабря с 22.00 до 06.00 в МУЗЕОНе будут праздновать Новый год. Здесь пройдет музыкальный фестиваль. В канун Нового года в парке выступят группы, под музыку которых просто невозможно устоять. Всю ночь для гостей будет работать фудкорт с горячими бургерами и хотдогами, а также ледяной бар с горячим кофе, грогом, глинтвейном и другими согревающими напитками.

Вход свободный.

Рождество

7 января с 13.00 до 18.00 в парке отметят Рождество: здесь организуют театральную анимацию, установят вертеп, новогодние мастерские и буфет в стиле европейских ярмарок. Со сцены будут звучать рождественские стихи Бродского, Есенина, Мандельштама в исполнении известных артистов МХТа имени Чехова под аккомпанемент живой музыки.

Каникулы в парке

С 2 по 11 января – в дни новогодних каникул – взрослых ждут серии музыкальных выступлений от фестиваля Motherland - электроакустический инди-фолк, атмосферный дрим-поп, фьюжн джаз, а также комедийный зимний флешмоб от нью-йоркской группы Improv Everywhere, детей – подвижный театральный квест среди скульптур и снежная битва.