Пятницкая улица перекрыта из-за потопа

Жители ЦАО сообщили о потопе на Пятницкой улице

В ночь на 3 октября на улице Пятницкая в центре Москвы случился настоящий потоп. Потоки неизвестно откуда взявшейся воды были настолько сильными, что водостоки не справлялись с такими объемами. О случившемся телеканалу "Москва 24" рассказали местные жители.

Улица закрыта для движения транспорта в обе стороны, ГИБДД просит выбирать маршруты объезда, сообщает департамент транспорта. На место происшествия прибыли полицейские и несколько бригад работников "Мосводоканала". Чтобы освободить улицу от воды, они открыли канализационные люки.

По данным ТАСС, причиной потопа стал прорыв трубы.