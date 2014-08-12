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МО

12 августа 2014, 18:58

Завершена регистрация кандидатов на выборы в Подмосковье

Мособлдума выборы Подмосковье регистрация единый день голосования список кандидатов мо

Фото: M24.ru

Регистрация кандидатов различного уровня на выборах, которые пройдут в единый день голосования 14 сентября в Московской области, завершена, сообщает во вторник, 12 августа, Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Мособлизбиркома Ирека Вильданова.

"Теперь, по регламенту, в течение двух дней, то есть к 14 августа, мы должны ввести все данные в систему ГАС "Выборы" и получить результаты - сколько зарегистрировано, скольким отказано", - пояснил он.

Отметим, что на регистрацию кандидатами на подмосковных выборах подали документы около 8,7 тысяч человек.

Всего в единый день голосования 14 сентября 2014 года пройдут 324 кампании по выборам глав муниципалитетов и депутатов местного самоуправления в Подмосковье.

В частности, состоятся выборы глав 9 городских округов и 2 муниципальных районов, а также 90 городских и сельских поселений, а в 223 муниципальных образованиях выберут депутатов.

Также 14 сентября состоятся довыборы в Мособлдуму.

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Напомним, что 14 сентября в Единый день голосования выборы пройдут и в Мосгордуму. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы. Предыдущие выборы в Мосгордуму проходили по мажоритарной системе (тогда избиралось 35 депутатов), в один округ в среднем входило 197 тысяч избирателей.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время в четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

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