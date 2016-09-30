Электрички между Москвой и Можайском изменят расписание в октябре

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Расписание электричек на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится в октябре, сообщается на сайте МЖД.

Железнодорожники продолжат ремонтировать главный путь перегона Дорохово – Можайск. Работы будут идти с 3 по 20 октября кроме 8, 9, 15 и 16 октября.

Корректировки затронут электрички, курсирующие между Москвой и Можайском. Отменяются элеткрички №6309 отправлением из столицы в 8:42 и №6104 отправлением в 13:50 из Можайска.

Электрички, которые отправляются с Белорусского вокзала Москвы в 8:06, 13:30 и 15:31, проследуют по укороченному маршруту – до станции Дорохово. Из Можайска в Москву электрички отправлением в 10:52, 15:11 и 18:34 будут начинать свой рейс со станции Дорохово.

Некоторые электрички не будут следовать на участке Кубинка-1 – Можайск. Некоторые пригородные поезда Белорусского направления поедут по маршруту раньше или позже привычного расписания.

В дни ремонта компания-перевозчик ОАО "ЦППК" организует автобусное сообщение на участке Можайск – Дорохово – Кубинка. С расписанием автобусов можно ознакомиться здесь.

В МЖД отметили, что ремонт железных дорог позволит не снижать скорость движения поездов на Белорусском направлении. По итогам 2016 года на участке Тучково – Дорохово – Можайск заменят 27 километров рельсов. В настоящее время железнодорожники уже заменили 14 километров рельсов.