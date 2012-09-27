Форма поиска по сайту

27 сентября 2012, 14:08

На транспортный узел Москвы приходится 50% от грузоперевозок по РФ

Фото: ИТАР-ТАСС

По последним данным, около 50% от общероссийских грузоперевозок и пассажиропотока приходится на столичный транспортный узел.

Такие данные озвучил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, анализируя транспортное, грузовое и авиасообщение города, сообщает РИА Новости.


Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о необходимости ремонта и строительства дорог московского транспортного узла. На эти цели из федерального бюджета будет выделено около 94 миллиардов рублей.

В числе запланированных работ реконструкция Варшавского, Каширского, Щелковского, Ленинградского шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанского и Волгоградского проспектов.

Москва наземный транспорт пассажиропоток перевозки

