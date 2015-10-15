Форма поиска по сайту

15 октября 2015, 18:35

Город

Горожане совершат путешествие по "МосКино"

Фото предоставлено организаторами

17 октября москвичи и гости города могут принять участие в экскурсии "МосКино", организованной телеканалом "Москва 24", по местам, где снимались самые известные отечественные фильмы.

Все желающие посетят места, где снимались легендарные картины – "Я шагаю по Москве", "Служебный роман", "Старик Хоттабыч", "Берегись автомобиля", "Невероятные приключения итальянцев в России" и многие другие.

Автор проекта Николай Дубинин проведет гостей по Триумфальной площади, Красной площади, Кузнецкому мосту, Манежной площади и другим местам столицы, имеющим отношение к съемкам культовых картин.

Николай Дубинин во время съемок "МосКино"

"МосКино"  –  проект, в котором зрители могут увидеть Москву из любимых фильмов и сравнить город 30 лет назад с тем городом, который есть сейчас.

Кадр из кинофильма "Я шагаю по Москве" (1963) / Кривоарбатский переулок сейчас

Дата: 17 октября в 14.00

Место встречи: Time Out Bar

Бесплатно

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу
Москва Москино маршруты и гиды

