Горожане совершат путешествие по "МосКино"

Фото предоставлено организаторами
17 октября москвичи и гости города могут принять участие в экскурсии "МосКино", организованной телеканалом "Москва 24", по местам, где снимались самые известные отечественные фильмы.
Все желающие посетят места, где снимались легендарные картины – "Я шагаю по Москве", "Служебный роман", "Старик Хоттабыч", "Берегись автомобиля", "Невероятные приключения итальянцев в России" и многие другие.
Автор проекта Николай Дубинин проведет гостей по Триумфальной площади, Красной площади, Кузнецкому мосту, Манежной площади и другим местам столицы, имеющим отношение к съемкам культовых картин.
Николай Дубинин во время съемок "МосКино"
"МосКино" – проект, в котором зрители могут увидеть Москву из любимых фильмов и сравнить город 30 лет назад с тем городом, который есть сейчас.
Кадр из кинофильма "Я шагаю по Москве" (1963) / Кривоарбатский переулок сейчас
Место встречи: Time Out Bar
Бесплатно