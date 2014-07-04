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Строительство и реконструкция

04 июля 2014, 13:27

Лучшие городские снимки выберут на фотоконкурсе "Планета Москва"

Москва фотографии фотоконкурсы строительство и реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

До 30 июля принимаются заявки на участие в фотоконкурсе "Планета Москва", который организован столичным департаментом градостроительной политики при поддержке Союза фотохудожников России.

На конкурс принимаются снимки, сделанные в период с 1 сентября 2013 по 30 июля 2014 года. Лучших будут определять в номинациях "Москва и москвичи. Комфортный город", "Москва в новом ракурсе", "Динамика мегаполиса", "Город истории и культуры".

Присылать снимки можно по адресу dgp.mos@yandex.ru. Разрешение фотографий - 3000 пикселей по высоте или по ширине.

К письму необходимо приложить заявку и конкурсные фотографии, либо ссылку для скачивания.

"Дополнительно с 6 по 25 августа на страничке Facebook департамента градостроительной политики пройдет интернет-голосование, в ходе которого будут определены три "народных" победителя", – сообщили организаторы.

Победителей фотоконкурса наградят 30 августа в парке искусств "Музеон".

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