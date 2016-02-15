В Москве-реке обнаружили фрагмент человеческого тела

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения фрагмента человеческого тела в Москве-реке в районе Овчинниковской набережной, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Москве.

По информации ведомства, 15 февраля текущего года во время прогулки по Овчинниковской набережной в Москве в Водоотводном канале прохожий обнаружил фрагмент человеческого тела. О случившемся мужчина сообщил в правоохранительные органы.

По неподтвержденным данным, речь идет о человеческой ноге. Ее планировалось направить на экспертизу.

Напомним, в минувшую пятницу Мосгорсуд приговорил троих участников ОПГ к срокам от 7 до 17 лет, признав их виновными в убийстве москвича и мошенничестве с целью лишения его прав на жилье. В конце 2013 года они заключили с владельцем квартиры договор найма сроком на пять лет.

Затем сообщники, подделав пакет документов, в том числе паспорт потерпевшего, незаконно продали квартиру за 5,5 миллиона рублей. В марте 2014 года, желая скрыть мошеннические действия, обвиняемые убили владельца квартиры.