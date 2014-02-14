Международный конкурс на проект развития Москвы-реки объявят в июне

Фото: ИТАР-ТАСС

Конкурс на концепцию развития территорий, прилегающих к Москве-реке, объявят в июне 2014 года, сообщила начальник управления Генерального плана Москомархитектуры Александра Сытникова.

Она отметила, что в настоящее время ведется сбор данных для подготовки технического задания, пишет РИА Новости. Площадь рассматриваемой территории составляет около 10 тысяч га.

Победитель будет объявлен в начале осени, а к ноябрю концепцию должны учесть в Генплане Москвы. Сытникова добавила, что к разработке концепции планируется привлечь известных международных экспертов, заказчиком конкурса станет Москомархитектура, а разработчиком технического задания - управление Генплана.

При разработке концепции конкурсанты должны учесть уже имеющуюся концепцию "Зарядья".

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял, что на прилегающих к Москве-реке территориях планируется обустроить набережные, построить подъездные пути с прилегающей застройкой и создать развитое пассажирское движение по реке.