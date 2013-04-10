Спасатели сняли человека с льдины на Москве-реке

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники столичного управления МЧС спасли мужчину, который плавал на льдине по Москве-реке. Об этом сообщили M24.ru в пресс-службе спасателей.

В 13:19 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в районе Крылатского моста человек находится на дрейфующей льдине. Через 20 минут пострадавший был спасен силами поисково-спасательной станции "Крылатское".

Медики "скорой помощи" после осмотра предложили госпитализацию, но пострадавший от нее отказался.

Недавно из холодной воды вытащили еще одного человека – 30 марта очевидцы спасли мужчину, который тонул возле Дербеневской набережной.