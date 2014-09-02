Мы ждем нестандартных подходов от конкурсантов к развитию Москвы-реки - Капков

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Прием заявок на участие в международном конкурсе на разработку концепции градостроительного развития прибрежных территорий Москвы-реки до 2035 года завершится 10 сентября. В то время как конкурсанты подают заявки, члены жюри рассказали о критериях отбора финалистов.
"Мы ожидаем, что конкурсанты предложат нестандартные подходы к развитию прибрежных территорий в рекреационных целях, которые позволят более полно использовать их потенциал - например, близость акватории Москвы-реки, панорамные раскрытия на город и другие" - приводит слова руководителя департамента культуры Сергея Капкова портал "Архсовета". По его мнению, необходимо на прибрежных территориях необходимо развивать пешеходные маршруты, велодорожки, поддерживать водные виды транспорта.
Сергей Капков отметил, что главными критериями оценки проектов станут новизна предложений, их реализуемость, ориентированность на удовлетворение запросов широкого круга лиц и эстетическая составляющая.
В свою очередь, глава Мосгорнаследия Александр Кибовский сообщил, что речные маршруты должны приобрести помимо развлекательных еще и познавательные функции, чтобы москвичи могли наслаждаться красотой объектов культурного наследия. "В своих концепциях участники должны предусмотреть раскрытие таких видовых панорам и внимательно просчитать, чтобы элементы благоустройства не вступали в диссонанс с архитектурными ансамблями и отдельными памятниками", - подчеркнул он. Руководитель департамента добавил, что, по его мнению, появление на Москве-реке парусных яхт добавит городу привлекательности. "Я бы на месте участников конкурса подумал об этом", - заключил Кибовский.
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский отметил, что в первую очередь будет оценивать удобство для пешеходов. "В том числе создание условий для разных социальных групп - маломобильных граждан, велосипедистов, мам с колясками. Необходимо, чтобы все было удобно и продумано, оборудованы спуски к воде и.т.д", - пояснил он.
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Кульбачевский добавил, что немаловажным фактором является и создание зеленых зон вдоль реки."Например, возможности соорудить систему орошения зеленых насаждений. Неплохо, если будут предложены элементы альтернативного освещения набережных. И, разумеется, очень важен эстетический аспект. Ведь Москва-река с ее красивыми набережными, вдоль которых будут расположены парки, кафе, пешеходные зоны, какие-то интересные новые объекты - плоды фантазии архитекторов-победителей конкурса - должна стать визитной карточкой нашей столицы", - сказал глава департамента.
Напомним, что 29 июля открылся прием заявок международного конкурса на разработку концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке. На первом этапе конкурса будут отобраны шесть команд, которым предстоит разработать альтернативные концепции развития прибрежных территорий. Они должны будут предложить развитие реки до 2035 года, а также типологизировать набережные: пешеходная, транспортная, природная и так далее.
Кроме того, на месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы.
Концепция развития территории призвана связать в единую систему другие масштабные городские проекты, в том числе комплекс "Москва-Сити", парк имени Горького, Воробьевы горы, Крымскую набережную, парк "Зарядье", территории ЗИЛа и Нагатинской поймы.