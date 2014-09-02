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Проекты

02 сентября 2014, 19:53

Мы ждем нестандартных подходов от конкурсантов к развитию Москвы-реки - Капков

Москва-река конкурсы Сергей Капков проекты Александр Кибовский Антон Кульбачевский

Фото: M24.ru

Прием заявок на участие в международном конкурсе на разработку концепции градостроительного развития прибрежных территорий Москвы-реки до 2035 года завершится 10 сентября. В то время как конкурсанты подают заявки, члены жюри рассказали о критериях отбора финалистов.

"Мы ожидаем, что конкурсанты предложат нестандартные подходы к развитию прибрежных территорий в рекреационных целях, которые позволят более полно использовать их потенциал - например, близость акватории Москвы-реки, панорамные раскрытия на город и другие" - приводит слова руководителя департамента культуры Сергея Капкова портал "Архсовета". По его мнению, необходимо на прибрежных территориях необходимо развивать пешеходные маршруты, велодорожки, поддерживать водные виды транспорта.

Какими станут берега Москвы-реки после обустройства набережных

Сергей Капков отметил, что главными критериями оценки проектов станут новизна предложений, их реализуемость, ориентированность на удовлетворение запросов широкого круга лиц и эстетическая составляющая.

В свою очередь, глава Мосгорнаследия Александр Кибовский сообщил, что речные маршруты должны приобрести помимо развлекательных еще и познавательные функции, чтобы москвичи могли наслаждаться красотой объектов культурного наследия. "В своих концепциях участники должны предусмотреть раскрытие таких видовых панорам и внимательно просчитать, чтобы элементы благоустройства не вступали в диссонанс с архитектурными ансамблями и отдельными памятниками", - подчеркнул он. Руководитель департамента добавил, что, по его мнению, появление на Москве-реке парусных яхт добавит городу привлекательности. "Я бы на месте участников конкурса подумал об этом", - заключил Кибовский.

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский отметил, что в первую очередь будет оценивать удобство для пешеходов. "В том числе создание условий для разных социальных групп - маломобильных граждан, велосипедистов, мам с колясками. Необходимо, чтобы все было удобно и продумано, оборудованы спуски к воде и.т.д", - пояснил он.

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Кульбачевский добавил, что немаловажным фактором является и создание зеленых зон вдоль реки."Например, возможности соорудить систему орошения зеленых насаждений. Неплохо, если будут предложены элементы альтернативного освещения набережных. И, разумеется, очень важен эстетический аспект. Ведь Москва-река с ее красивыми набережными, вдоль которых будут расположены парки, кафе, пешеходные зоны, какие-то интересные новые объекты - плоды фантазии архитекторов-победителей конкурса - должна стать визитной карточкой нашей столицы", - сказал глава департамента.

Напомним, что 29 июля открылся прием заявок международного конкурса на разработку концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке. На первом этапе конкурса будут отобраны шесть команд, которым предстоит разработать альтернативные концепции развития прибрежных территорий. Они должны будут предложить развитие реки до 2035 года, а также типологизировать набережные: пешеходная, транспортная, природная и так далее.

Кроме того, на месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы.

Концепция развития территории призвана связать в единую систему другие масштабные городские проекты, в том числе комплекс "Москва-Сити", парк имени Горького, Воробьевы горы, Крымскую набережную, парк "Зарядье", территории ЗИЛа и Нагатинской поймы.

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