Теплоход "Князь Меньшиков" частично затонул на Москве-реке

На Москве-реке частично затонул теплоход

В районе Нагатинской набережной на юге Москвы частично затонул теплоход "Князь Меньшиков", сообщили m24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

Теплоход накренился в 40 метрах от берега из-за попадания в трюм воды. Однако благодаря оперативной работе спецслужб, удалось избежать дальнейшего потопления. По предварительным данным, людей на борту не было.

На месте ЧП работают спасатели, которые с помощью мотопомп проводят откачку воды из трюма. В работах задействован пожарный корабль "Евгений Чернышев". На данный момент теплоход принял вертикальное положение, ситуация стабилизировалась.

Угрозы разлива топлива нет. Теплоход находился на зимней стоянке без горючего.

Напомним, в начале февраля прогулочный теплоход "Алина Танго" частично затонул примерно на 4 метра на Москве-реке на юге столицы. В результате инцидента произошла небольшая утечка нефтепродуктов. По предварительным данным, их разлив произошел на площади 100 квадратных метров.

Межрегиональная транспортная прокуратура столицы проверит инцидент с частичным затоплением прогулочного теплохода.