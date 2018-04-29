TVоя Москва: Елена Силуянова рассказывает о фейковых новостях

В ЦДК в рамках конкурса "TVоя Москва" прошла лекция по теме – "СМИ все врут? Как определить фейк-ньюс и верифицировать факты с помощью доступных средств". Прочитала ее теле- и радиоведущая холдинга "Москва Медиа" Елена Силуянова.
Слушатели узнали:
- почему ложь распространяется быстрее правды;
- какова роль эмоций в восприятии новостей;
- о СМИ и пропаганде, основных методах;
- чем опасны фейковые новости и как оградить себя от них.
"TVоя Москва" – это современный живой проект, который меняется в соответствии с вызовами времени. В этом году изменился и вектор проекта. Теперь мастер-классы будут иметь исключительно практическое значение, а все полученные знания слушатели смогут применить в своей работе или учебе.
Профессиональные спикеры на мастер-классах помогут слушателям прокачать социальные и профессиональные навыки и правильно расставить приоритеты.
В конкурсной части, помимо номинаций, посвященных телевидению, радио и интернету, появится также и номинация в области дизайна.
Открытые мастер-классы будут проводиться по субботам в Центре документального кино в Музее Москвы.
Проект создан при финансовой поддержке столичного департамента СМИ и рекламы.