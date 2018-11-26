Москва онлайн покажет встречу с поэтессой Линор Горалик на non/fiction

Фото: из личного архива Линор Горалик/

30 ноября на Международной выставке-ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction состоится встреча с российской поэтессой и писательницей Линор Горалик. Она пообщается со своими почитателями и презентует новый роман "Все, способные дышать дыхание".

Линор Горалик является лауреатом разных престижных премий. Она ведет авторскую колонку и публикует рецензии в газете "Ведомости", пишет для журналов "Новое литературное обозрение", "Теория моды" и "Сноб". C 2014 года работает шеф-редактором сайта "Букник".

Трансляция начнется 30 ноября в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.